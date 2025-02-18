Ванюрхин Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смерти1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1773 ст.
Отец: Иван
Мать: Ирина (Орина) Иванова
Ревизская сказка от 26.06.1795г. Уфимского наместичества Мензелинской округи вотчины их святейшеств ...Воронцовых... села Богородского (Тюрменское городище тож). Ивана ....? сын Павел в предыдущей рев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Ревизская сказка от 26.06.1795г. Уфимского наместичества Мензелинской округи вотчины их святейшеств ...Воронцовых... села Богородского (Тюрменское городище тож). Павла Иванова жена Елена Иванова?,в на... Показать все
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Ванюрхин Иван Павлов
Мать ребёнка: Ванюрхина Елена Иванова или Павлова
Ревизская сказка от 26.06.1795г. Уфимского наместичества Мензелинской округи вотчины их святейшеств ...Воронцовых... села Богородского (Тюрменское городище тож). Павла Иванова сын Иван, в настоящей ре... Показать все
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Акулина Павлова
Мать ребёнка: Ванюрхина Елена Иванова или Павлова
Ревизская сказка от 8.08.1816г. Оренбургской губернии Уфимского Мензелинского уезда села Богородского (Тюрменское городище тож) надворной советницы Прасковьи Петровны Кандалинцевой о состоящих мужско... Показать все
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Ванюрхин Егор Павлов
Мать ребёнка: Ванюрхина Елена Иванова или Павлова
Ревизская сказка от 28.09.1811г. Оренбургской губернии Уфимского Мензелинского уезда села Богородского (Тюрменское городище тож) помещика Кандалинцева.... Павла Иванова сын Егор,в настоящей ревизии-9 ... Показать все
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Меркурий Павлов
Мать ребёнка: Ванюрхина Елена Иванова или Павлова
Ревизская сказка от 28.09.1811г. Оренбургской губернии Уфимского Мензелинского уезда села Богородского (Тюрменское городище тож) помещика Кандалинцева.... Павла Иванова сын Меркурий,в настоящей ревизи... Показать все
Смерть
1806 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож