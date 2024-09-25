Ванюрхина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрхина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773 или 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 или 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюрхин Павел Иванов

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Ванюрхин Иван Павлов

Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: (Ванюрхина) Акулина Павлова

Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Ванюрхин Егор Павлов

Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов

Село Богородское Тюрменское городище тож Ревизская сказка от 1.05.1834г. Оренбургской губернии Мензелинского уезда Села Богородского Тюрменского городище тож (запись 24) Егор Павлов-30 лет
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Меркурий (Меркулей) Павлов

Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

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