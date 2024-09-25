Ванюрхина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773 или 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1773 или 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Ванюрхин Иван Павлов
Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: (Ванюрхина) Акулина Павлова
Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Ванюрхин Егор Павлов
Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов
Село Богородское Тюрменское городище тож Ревизская сказка от 1.05.1834г. Оренбургской губернии Мензелинского уезда Села Богородского Тюрменского городище тож (запись 24) Егор Павлов-30 лет
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Меркурий (Меркулей) Павлов
Отец ребёнка: Ванюрхин Павел Иванов
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно