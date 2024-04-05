Rosiński Jan 23.10.1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosiński Jan

Место рождения

Białe Błoto

Дата рождения

23.10.1757

Дата смерти

23.03.1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1769 г.р.

Дети

1789 г.р.
1790 г.р.
1794 г.р.
1796 г.р.
1796 г.р.
1801 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1757

Отец: Rosiński Marcin

Мать: Rosińska (Piórkowska) Marianna

Białe Błoto
Бракосочетание
07.02.1785

Жена: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
06.01.1789

Дочь: Ponichtera (Rosińska) Agata

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Białe Błoto
Рождение ребёнка
23.10.1790

Сын: Rosiński Szymon

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Białe Błoto
Рождение ребёнка
1794

Сын: Rosiński Łukasz

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Zasłona (Rosińska) Franciszka

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Рождение ребёнка
1796

Сын: Rosiński Józef

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Рождение ребёнка
14.08.1801

Сын: Rosiński Roch

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Białe Błoto
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Rosińska) Rozalia

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Рождение ребёнка
04.12.1807

Дочь: Piórkowska (Rosińska) Barbara

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Białe Błoto
Рождение ребёнка
1809

Сын: Rosiński Jan

Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Białe Błoto
Смерть
23.03.1829
Białe Błoto
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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