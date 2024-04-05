Rosiński Jan
Место рожденияBiałe Błoto
Дата рождения23.10.1757
Дата смерти23.03.1829
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1757
Отец: Rosiński Marcin
Białe Błoto
Бракосочетание
07.02.1785
Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
06.01.1789
Дочь: Ponichtera (Rosińska) Agata
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Białe Błoto
Рождение ребёнка
23.10.1790
Сын: Rosiński Szymon
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Białe Błoto
Рождение ребёнка
1794
Сын: Rosiński Łukasz
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Zasłona (Rosińska) Franciszka
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Рождение ребёнка
1796
Сын: Rosiński Józef
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Рождение ребёнка
14.08.1801
Сын: Rosiński Roch
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Białe Błoto
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Rosińska) Rozalia
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Рождение ребёнка
04.12.1807
Дочь: Piórkowska (Rosińska) Barbara
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Białe Błoto
Рождение ребёнка
1809
Сын: Rosiński Jan
Мать ребёнка: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Białe Błoto
Смерть
23.03.1829
Białe Błoto
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby