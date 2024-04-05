Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka 21.01.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka

Место рождения

Udrzynek

Дата рождения

21.01.1769

Дата смерти

20.10.1823

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

1747 г.р.

Муж

1757 г.р.

Дети

1789 г.р.
1790 г.р.
1794 г.р.
1796 г.р.
1796 г.р.
1801 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1769

Отец: Pieńkoś Łukasz

Мать: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja

Udrzynek
Бракосочетание
07.02.1785

Муж: Rosiński Jan

Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
06.01.1789

Дочь: Ponichtera (Rosińska) Agata

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Białe Błoto
Рождение ребёнка
23.10.1790

Сын: Rosiński Szymon

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Białe Błoto
Рождение ребёнка
1794

Сын: Rosiński Łukasz

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Zasłona (Rosińska) Franciszka

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Рождение ребёнка
1796

Сын: Rosiński Józef

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Рождение ребёнка
14.08.1801

Сын: Rosiński Roch

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Białe Błoto
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Rosińska) Rozalia

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Рождение ребёнка
04.12.1807

Дочь: Piórkowska (Rosińska) Barbara

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Białe Błoto
Рождение ребёнка
1809

Сын: Rosiński Jan

Отец ребёнка: Rosiński Jan

Białe Błoto
Смерть
20.10.1823
Białe Błoto

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