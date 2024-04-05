Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Место рожденияUdrzynek
Дата рождения21.01.1769
Дата смерти20.10.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1769
Отец: Pieńkoś Łukasz
Udrzynek
Бракосочетание
07.02.1785
Муж: Rosiński Jan
Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
06.01.1789
Дочь: Ponichtera (Rosińska) Agata
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Białe Błoto
Рождение ребёнка
23.10.1790
Сын: Rosiński Szymon
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Białe Błoto
Рождение ребёнка
1794
Сын: Rosiński Łukasz
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Zasłona (Rosińska) Franciszka
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Рождение ребёнка
1796
Сын: Rosiński Józef
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Рождение ребёнка
14.08.1801
Сын: Rosiński Roch
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Białe Błoto
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Rosińska) Rozalia
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Рождение ребёнка
04.12.1807
Дочь: Piórkowska (Rosińska) Barbara
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Białe Błoto
Рождение ребёнка
1809
Сын: Rosiński Jan
Отец ребёнка: Rosiński Jan
Białe Błoto
Смерть
20.10.1823
Białe Błoto