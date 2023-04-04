Детковский Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детковский Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисенко Любовь Романовна

Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детковский Владимир Романович

Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детковский Василий Романович

Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детковская Валентина Романовна

Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детковский Виктор

Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична

Смерть
Неизвестно
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