Детковский Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисенко Любовь Романовна
Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детковский Владимир Романович
Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детковский Василий Романович
Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детковская Валентина Романовна
Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детковский Виктор
Мать ребёнка: Детковская Надежда Ильинична
Смерть
Неизвестно