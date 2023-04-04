Детковская Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисенко Любовь Романовна
Отец ребёнка: Детковский Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детковский Владимир Романович
Отец ребёнка: Детковский Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детковский Василий Романович
Отец ребёнка: Детковский Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детковская Валентина Романовна
Отец ребёнка: Детковский Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детковский Виктор
Отец ребёнка: Детковский Роман
Смерть
Неизвестно