Детковская Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детковская Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисенко Любовь Романовна

Отец ребёнка: Детковский Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детковский Владимир Романович

Отец ребёнка: Детковский Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детковский Василий Романович

Отец ребёнка: Детковский Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детковская Валентина Романовна

Отец ребёнка: Детковский Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детковский Виктор

Отец ребёнка: Детковский Роман

Смерть
Неизвестно
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