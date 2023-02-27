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Аганин Хатям Наджипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

27.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: Аганин Наджип Халекович

Мать: Мякминя

Рождение ребёнка
20.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.02.2023
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