Аганин Хатям Наджипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти27.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: Аганин Наджип Халекович
Мать: Мякминя
Рождение ребёнка
20.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.02.2023