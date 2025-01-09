Сорокин Иван Михайлович До 1666 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Иван Михайлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился До 1666, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

умер 1723, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Сорокин МихаилНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1666

Отец: Сорокин Михаил

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Упоминание
Неизвестно

РГАДА | Фонд 210, опись 20, дело 218 | Ивашка Михайлов сын Сарокин родина де ево в Танбове ружье свое на зелья рог написан в другую половину.

Смерть
1723
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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