Сорокин Иван Михайлович
мужской, родился До 1666, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
умер 1723, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1666
Отец: Сорокин Михаил
Мать: не указана
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Упоминание
Неизвестно
Смерть
1723
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область