(Пекина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.06.1895
Дата смерти29.11.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1895
Отец: Пекин Иван Иванович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 25
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.06.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 25
Смерть
29.11.1895
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 28