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(Пекина) Мария Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.06.1895

Дата смерти

29.11.1895

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1895

Отец: Пекин Иван Иванович

Мать: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 25
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
02.06.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 25
Смерть
29.11.1895
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 28

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