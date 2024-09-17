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Пекин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1864

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1864

Отец: Иван Александрович

Мать: Пекина Мария Степановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 176 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 4
Рождение ребёнка
20.10.1887

Дочь: (Пекичева) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 41
Рождение ребёнка
14.08.1889

Дочь: (Пекичева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 20
Рождение ребёнка
22.02.1891

Дочь: (Пекина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 9
Рождение ребёнка
07.03.1892

Сын: Пекин Василий Иванович

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 6
Рождение ребёнка
05.07.1893

Сын: Пекин Петр Иванович

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 29
Рождение ребёнка
01.06.1895

Дочь: (Пекина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 25
Рождение ребёнка
19.09.1896

Сын: Пекичев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 47
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: (Пекичева) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 176
Смерть
После 1927

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