Пекин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1864
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1864
Отец: Иван Александрович
Мать: Пекина Мария Степановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 176 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1887
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 4
Рождение ребёнка
20.10.1887
Дочь: (Пекичева) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 41
Рождение ребёнка
14.08.1889
Дочь: (Пекичева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 20
Рождение ребёнка
22.02.1891
Дочь: (Пекина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 9
Рождение ребёнка
07.03.1892
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 6
Рождение ребёнка
05.07.1893
Сын: Пекин Петр Иванович
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 29
Рождение ребёнка
01.06.1895
Дочь: (Пекина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 25
Рождение ребёнка
19.09.1896
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 47
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: (Пекичева) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Пекичева Евдокия Макариевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 176
Смерть
После 1927