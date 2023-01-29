Шикова Люсана Муратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1955
Дочь: Тхазеплова Жанна Мухажидовна
Отец ребёнка: Назаров Мухажид
Рождение ребёнка
14.02.1966
Дочь: Назарова Рузана Мухажидовна
Отец ребёнка: Назаров Мухажид
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика