Шикова Люсана Муратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШикова Люсана Муратовна

Шикова Люсана Муратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1955

Дочь: Тхазеплова Жанна Мухажидовна

Отец ребёнка: Назаров Мухажид

Рождение ребёнка
14.02.1966

Дочь: Назарова Рузана Мухажидовна

Отец ребёнка: Назаров Мухажид

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.