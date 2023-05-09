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Платенко Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платенко Денис Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.2015

Дочь: Платенко Яна Денисовна

Отец ребёнка: Платенко Денис Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.2016

Дочь: Платенко Анна Денисовна

Отец ребёнка: Платенко Денис Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.2022

Дочь: Платенко Ольга Денисовна

Отец ребёнка: Платенко Денис Михайлович

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