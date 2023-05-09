Платенко Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.2015
Дочь: Платенко Яна Денисовна
Отец ребёнка: Платенко Денис Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.2016
Дочь: Платенко Анна Денисовна
Отец ребёнка: Платенко Денис Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.2022
Дочь: Платенко Ольга Денисовна
Отец ребёнка: Платенко Денис Михайлович