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Платенко Ольга Денисовна
Платенко Ольга Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2022
Пол
Женский
Отец
Платенко Денис Михайлович
1981 г.р.
Мать
Платенко Екатерина Викторовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.2022
Отец:
Платенко Денис Михайлович
Мать:
Платенко Екатерина Викторовна
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