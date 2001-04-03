Мокеева (Макарова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Макарова) Нина Ивановна

Место рождения

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.09.1927

Дата смерти

03.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927

Отец: Макаров Иван Поликарпович

Мать: Макарова Татьяна Дмитриевна

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.12.1952

Муж: Мокеев Александр Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1955

Сын: Мокеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Мокеев Александр Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Сиротова Галина Александровна

Отец ребёнка: Мокеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1962

Дочь: Бойка Людмила Александровна

Отец ребёнка: Мокеев Александр Иванович

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.04.2001
Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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