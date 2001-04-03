Мокеева (Макарова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1927
Дата смерти03.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927
Бракосочетание
25.12.1952
Рождение ребёнка
21.02.1955
Сын: Мокеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Мокеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Сиротова Галина Александровна
Отец ребёнка: Мокеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1962
Дочь: Бойка Людмила Александровна
Отец ребёнка: Мокеев Александр Иванович
Смерть
03.04.2001
Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)