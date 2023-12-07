Боев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Боев Сергей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1893
Сын: Боев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Боева (Беляева) Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: (Боева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Боева (Беляева) Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Боев Прокопий Александрович
Мать ребёнка: Боева (Беляева) Марина Матвеевна
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно