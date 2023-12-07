Боев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Боев Сергей Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева (Беляева) Марина Матвеевна

Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Боев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Боева (Беляева) Марина Матвеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: (Боева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Боева (Беляева) Марина Матвеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Боев Прокопий Александрович

Мать ребёнка: Боева (Беляева) Марина Матвеевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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