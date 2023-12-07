Боева (Беляева) Марина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоева (Беляева) Марина Матвеевна

Боева (Беляева) Марина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Поселенческая дочь Братской волости
Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Боев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Боев Александр Сергеевич

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: (Боева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Боев Александр Сергеевич

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Боев Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Боев Александр Сергеевич

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.