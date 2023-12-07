Боева (Беляева) Марина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Поселенческая дочь Братской волости
Рождение ребёнка
28.10.1893
Сын: Боев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Боев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: (Боева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Боев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Боев Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Боев Александр Сергеевич
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно