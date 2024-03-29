Мосейчук Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1972
Дочь: Ляпунова Лариса (Мосейчук) Николаевна
Отец ребёнка: Мосейчук Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.05.1977
Дочь: Мосейчук Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мосейчук Николай Афанасьевич