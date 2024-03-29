Мосейчук Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейчук Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1972

Дочь: Ляпунова Лариса (Мосейчук) Николаевна

Отец ребёнка: Мосейчук Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.05.1977

Дочь: Мосейчук Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мосейчук Николай Афанасьевич

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