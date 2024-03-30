Мосейчук Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946
Отец: Мосейчук Афанасий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1972
Дочь: Ляпунова Лариса (Мосейчук) Николаевна
Мать ребёнка: Мосейчук Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1977
Дочь: Мосейчук Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Мосейчук Валентина Николаевна