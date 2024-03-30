Мосейчук Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейчук Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946

Отец: Мосейчук Афанасий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1972

Дочь: Ляпунова Лариса (Мосейчук) Николаевна

Мать ребёнка: Мосейчук Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1977

Дочь: Мосейчук Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Мосейчук Валентина Николаевна

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