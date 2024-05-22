Зикеева Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 22.06.1910 и 29.06.1910
Отец ребёнка: Зикеев Василий Михайлович
Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
родился в селе Бурное Джамбульского района Казахстан Бауыржан Момышұлы атындағы, до 1992 г. — Бурное) — село в Казахстане, административный центр Жуалынского района Жамбылской области, также администр... Показать все
Смерть
Неизвестно