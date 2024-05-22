Зикеева Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикеева Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1910 и 1910 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 22.06.1910 и 29.06.1910

Сын: Зикеев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Зикеев Василий Михайлович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
родился в селе Бурное Джамбульского района Казахстан Бауыржан Момышұлы атындағы, до 1992 г. — Бурное) — село в Казахстане, административный центр Жуалынского района Жамбылской области, также администр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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