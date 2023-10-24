Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1997

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Наталья

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