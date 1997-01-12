Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1997

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1997

Отец: Виктор

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
24.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

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