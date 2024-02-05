Бурыкин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыкин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бурыкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1935

Сын: Бурыкин Иван Павлович

Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
03.12.1937

Дочь: Хромых Валентина Павловна

Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыкина Татьяна

Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурыкин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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