Бурыкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бурыкин Иван
Рождение ребёнка
19.10.1935
Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
03.12.1937
Дочь: Хромых Валентина Павловна
Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурыкина Татьяна
Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурыкина Дарья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно