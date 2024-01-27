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Lidyoff Daniel Paul

Место рождения

Teblis,RUSSIA,USSR

Дата рождения

?.03.1886

Дата смерти

13.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1886

Отец: Lidyoff Paul Demetry

Мать: Lidyoff Masha

Teblis,RUSSIA,USSR
Иммиграция
1907
Иммиграция
1908
Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Lidyoff William Daniel

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1920
Oceanside, San Diego, California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, United States
Смерть
13.11.1948
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Похороны
17.11.1948
Molakon Cemetery, Los Angeles, California, USA
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