Lidyoff Daniel Paul
Место рожденияTeblis,RUSSIA,USSR
Дата рождения?.03.1886
Дата смерти13.11.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1886
Отец: Lidyoff Paul Demetry
Мать: Lidyoff Masha
Teblis,RUSSIA,USSR
Иммиграция
1907
Иммиграция
1908
Рождение ребёнка
28.03.1909
Место жительства
1920
Oceanside, San Diego, California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, United States
Смерть
13.11.1948
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Похороны
17.11.1948
Molakon Cemetery, Los Angeles, California, USA