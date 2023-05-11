Таран (Доценко) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран (Доценко) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

23.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Доценко Петр

Мать: Доценко Мария

Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: Скубак Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Таран Василий Александрович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Таран Мария Васильевна

Отец ребёнка: Таран Василий Александрович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Таран Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Таран Василий Александрович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таран Василий Александрович

Смерть
23.09.1966
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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