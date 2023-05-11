Таран (Доценко) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти23.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Доценко Петр
Мать: Доценко Мария
Рождение ребёнка
04.03.1922
Дочь: Скубак Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Таран Василий Александрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Таран Мария Васильевна
Отец ребёнка: Таран Василий Александрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Таран Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Таран Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1966