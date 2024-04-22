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Доценко Петр

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Таран Марфа Петровна

Мать ребёнка: Доценко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнир Раиса Петровна

Мать ребёнка: Доценко Мария

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доценко Акулина Петровна

Мать ребёнка: Доценко Мария

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доценко Мария Петровна

Мать ребёнка: Доценко Мария

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доценко Мария

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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