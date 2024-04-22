Доценко Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Таран Марфа Петровна
Мать ребёнка: Доценко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнир Раиса Петровна
Мать ребёнка: Доценко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доценко Акулина Петровна
Мать ребёнка: Доценко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доценко Мария Петровна
Мать ребёнка: Доценко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доценко Мария
Смерть
Неизвестно