Кабирова Гульсария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабирова Гульсария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Валиулла Галимзянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Валиулла Галимзянович

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Валиулла Галимзянович

Смерть
2020

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