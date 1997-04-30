Кабиров Валиулла Галимзянович
Место рождения
Дата рождения21.02.1943
Дата смерти30.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабирова Гульсария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабирова Гульсария
Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабирова Гульсария
Смерть
30.04.1997