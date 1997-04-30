Кабиров Валиулла Галимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Валиулла Галимзянович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.02.1943

Дата смерти

30.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1943

Отец: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Мать: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Гульсария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Гульсария

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Гульсария

Смерть
30.04.1997
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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