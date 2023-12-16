Амирханова Люция Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирханова Люция Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1965 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1980

Отец: не указан

Мать: Валимя

Рождение ребёнка
16.02.2007

Сын: Амирханов Ильдар Раисович

Отец ребёнка: Амирханов Раис Ядкарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амирханов Раис Ядкарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амирханов Раис Ядкарович

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