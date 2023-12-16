Амирханова Люция Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1980
Мать: Валимя
Рождение ребёнка
16.02.2007
Сын: Амирханов Ильдар Раисович
Отец ребёнка: Амирханов Раис Ядкарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амирханов Раис Ядкарович