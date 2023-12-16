Амирханов Раис Ядкарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1965
Отец: Амирханов Ядкар
Рождение ребёнка
16.02.2007
Сын: Амирханов Ильдар Раисович
Мать ребёнка: Амирханова Люция Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амирханова Люция Николаевна