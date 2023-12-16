Амирханов Раис Ядкарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирханов Раис Ядкарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1965

Отец: Амирханов Ядкар

Мать: Амирханова Мояссар Фазыловна

Рождение ребёнка
16.02.2007

Сын: Амирханов Ильдар Раисович

Мать ребёнка: Амирханова Люция Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирханова Люция Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амирханова Люция Николаевна

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