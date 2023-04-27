Слуцкий Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти17.01.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Откупщик
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Кониар (Слуцкая) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Слуцкая (Коэн) Анна Ивановна
Смерть
17.01.1838
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург