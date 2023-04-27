Слуцкий Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлуцкий Александр Николаевич

Слуцкий Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

17.01.1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Откупщик
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Кониар (Слуцкая) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Слуцкая (Коэн) Анна Ивановна

Смерть
17.01.1838
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.