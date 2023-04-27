Слуцкая (Коэн) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцкая (Коэн) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Кониар (Слуцкая) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Слуцкий Александр Николаевич

Смерть
1811
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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