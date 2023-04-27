Слуцкая (Коэн) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Кониар (Слуцкая) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Слуцкий Александр Николаевич
Смерть
1811
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург