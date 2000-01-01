(Мячина) Дарья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868
Похороны
Неизвестно