(Мячина) Дарья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мячина) Дарья Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мячин Аники(?) Семенович

Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мячин Кондрат Семенович

Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Мячин Семен Ярофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Семен Ярофеевич

Смерть
1868
Похороны
Неизвестно
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