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Мячин Семен Ярофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1800

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1800

Отец: Мячин Ярофей Ермолаевич

Мать: Мячина Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мячин Аники(?) Семенович

Мать ребёнка: Дарья Титовна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мячин Кондрат Семенович

Мать ребёнка: Дарья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Титовна

Смерть
1871
Похороны
Неизвестно
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