Мячин Семен Ярофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1800
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1800
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Дарья Титовна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Дарья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Титовна
Смерть
1871
Похороны
Неизвестно