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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Максим Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Максимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Федора (Гаврилова)

Отец ребёнка: Герасим Максимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Домникия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Максимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Максимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Борис Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Максимов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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