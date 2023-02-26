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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Максим Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Максимов
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Федора (Гаврилова)
Отец ребёнка: Герасим Максимов
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Домникия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Максимов
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Максимов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Борис Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Максимов