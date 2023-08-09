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Герасим Максимов

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Максим Герасимов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Федора (Гаврилова)

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Домникия Герасимова

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Василий Герасимов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Борис Герасимов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно