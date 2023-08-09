Герасим Максимов
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Максим Герасимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Федора (Гаврилова)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Домникия Герасимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Василий Герасимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Борис Герасимов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно