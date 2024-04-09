(2Я Жена) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2Я Жена) Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Павел Прохоров

Рождение ребёнка
13.04.1843

Сын: Потылицын Симеон Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1846

Сын: Потылицын Павел Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.06.1851

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Потылицын Капитон Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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