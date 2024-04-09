(2Я Жена) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1843
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
27.06.1846
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
04.06.1851
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Смерть
Неизвестно