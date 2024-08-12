Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти13.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1845
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
13.02.1848
Сын: Акинин Арсентий Давыдов - солдат
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
01.01.1853
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
19.06.1854
Дочь: Акинина Агрипина Давыдова
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
03.08.1855
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акинина Авдотья Давыдова
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Акинин Иван Давыдов
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
20.04.1862
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев
Смерть
13.03.1902