Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

13.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1844 ст.

Муж: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
14.10.1845

Сын: Акинин Лукьян Давыдов

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Акинин Арсентий Давыдов - солдат

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Акинин Василий Давыдов

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
19.06.1854

Дочь: Акинина Агрипина Давыдова

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
03.08.1855

Сын: Акинин Матвей Давыдов

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акинина Авдотья Давыдова

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Акинин Иван Давыдов

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Акинин Феропонт Давыдов

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
1863

Сын: Акинин Григорий Давыдов

Отец ребёнка: Акинин Давид Тимофеев

Смерть
13.03.1902

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