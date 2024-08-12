Акинин Давид Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти30.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Акинин Тимофей Павлов
Мать: Акинина Анна Данилова
Бракосочетание
12.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1845
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
13.02.1848
Сын: Акинин Арсентий Давыдов - солдат
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
01.01.1853
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
19.06.1854
Дочь: Акинина Агрипина Давыдова
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
03.08.1855
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акинина Авдотья Давыдова
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
1862
Сын: Акинин Иван Давыдов
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
20.04.1862
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина
Смерть
30.12.1906