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Акинин Давид Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

30.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Акинин Тимофей Павлов

Мать: Акинина Анна Данилова

Бракосочетание
12.11.1844 ст.

Жена: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
14.10.1845

Сын: Акинин Лукьян Давыдов

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Акинин Арсентий Давыдов - солдат

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Акинин Василий Давыдов

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
19.06.1854

Дочь: Акинина Агрипина Давыдова

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
03.08.1855

Сын: Акинин Матвей Давыдов

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акинина Авдотья Давыдова

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
1862

Сын: Акинин Иван Давыдов

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Акинин Феропонт Давыдов

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
1863

Сын: Акинин Григорий Давыдов

Мать ребёнка: Акинина (Волобуева) Аксинья Ильина

Смерть
30.12.1906

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