Мухатаев Павел Матвеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
МатьМухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Мухатаева Евгения ГаврииловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мухатаев Михаил Павлович07.11.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1914
Мать ребёнка: Мухатаева Евгения Гаврииловна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно