Мухатаев Павел Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаев Павел Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Мухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
Мать
Мухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Мухатаева Евгения ГаврииловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мухатаев Михаил Павлович07.11.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухатаев Матвей Фёдорович

Мать: Мухатаева Наталья Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухатаева Евгения Гаврииловна

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Мухатаев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Мухатаева Евгения Гаврииловна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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