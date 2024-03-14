Фон Розен Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Розен Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Розен Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Розен Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Розен Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Розен Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Розен Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно