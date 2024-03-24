Марахина Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марахина Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марахина Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Марахин Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марахин Фрол

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бирюкова (Марахина) Матрена Фроловна

Отец ребёнка: Марахин Фрол

Рождение ребёнка
20.05.1914

Сын: Марохин Николай Фролович

Отец ребёнка: Марахин Фрол

Смерть
Неизвестно

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