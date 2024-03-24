Марахина Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марахина Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Марахин Фрол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марахин Фрол
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бирюкова (Марахина) Матрена Фроловна
Отец ребёнка: Марахин Фрол
Рождение ребёнка
20.05.1914
Отец ребёнка: Марахин Фрол
Смерть
Неизвестно