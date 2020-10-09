Джафаров Назар (Бурибой) Саидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джафаров Назар (Бурибой) Саидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1925

Дата смерти

09.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925

Отец: Саид Джафарович

Мать: Азизмо Халиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джафаров Рустам Назарович

Мать ребёнка: Ойимгул Асламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джафаров Сироджидин Назарович

Мать ребёнка: Волошина Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
29.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ойимгул Асламовна

Смерть
09.10.2020

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