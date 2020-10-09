Джафаров Назар (Бурибой) Саидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1925
Дата смерти09.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925
Отец: Саид Джафарович
Мать: Азизмо Халиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джафаров Рустам Назарович
Мать ребёнка: Ойимгул Асламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джафаров Сироджидин Назарович
Мать ребёнка: Волошина Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
29.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ойимгул Асламовна
Смерть
09.10.2020