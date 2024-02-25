Ойимгул Асламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аслам Шерович
Мать: Зебинисо Наботовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джафаров Рустам Назарович
Отец ребёнка: Джафаров Назар (Бурибой) Саидович
Рождение ребёнка
29.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джафаров Назар (Бурибой) Саидович