Бредихин Аким Евдокимович
мужской, родился 09.09.1797 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецБредихин Евдоким ОсиповичОколо 1752 г.р.
МатьБредихина Ефросинья СеменовнаОколо 1756 г.р.
Супруги
Бредихина Анна ПетровнаОколо 1794 г.р.
Дети
Бредихин Иван Акимович25.08.1817 ст. г.р.
Бредихин Аким Акимович05.09.1819 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1797 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1813 ст.
Жена: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.08.1817 ст.
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1819 ст.
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Бредихина (Бредихина) Мария Акимовна
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.08.1824 ст.
Дочь: Бредихина (Бредихина) Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1827 ст.
Дочь: Бредихина (Бредихина) Аграфена Акимовна
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1830 ст.
Сын: Бредихин Алексей Акимович
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1833 ст.
Сын: Бредихин Тимофей Акимович
Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна
Смерть
После 1858