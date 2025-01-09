Бредихин Аким Евдокимович 09.09.1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бредихин Аким Евдокимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 09.09.1797 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Бредихин Евдоким ОсиповичОколо 1752 г.р.
Мать
Бредихина Ефросинья СеменовнаОколо 1756 г.р.
Супруги
Бредихина Анна ПетровнаОколо 1794 г.р.
Дети
Бредихин Иван Акимович25.08.1817 ст. г.р.
Бредихин Аким Акимович05.09.1819 ст. г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1797 ст.

Отец: Бредихин Евдоким Осипович

Мать: Бредихина Ефросинья Семеновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
08.11.1813 ст.

Жена: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.08.1817 ст.

Сын: Бредихин Иван Акимович

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.09.1819 ст.

Сын: Бредихин Аким Акимович

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Бредихина (Бредихина) Мария Акимовна

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.08.1824 ст.

Дочь: Бредихина (Бредихина) Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
17.06.1827 ст.

Дочь: Бредихина (Бредихина) Аграфена Акимовна

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.03.1830 ст.

Сын: Бредихин Алексей Акимович

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
17.01.1833 ст.

Сын: Бредихин Тимофей Акимович

Мать ребёнка: Бредихина Анна Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.