Мандрыгина (Бушланова) Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыгина (Бушланова) Федора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Бушланов Иван Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Мандрыгин Иван Иванов

Отец ребёнка: Мандрыгин Иван 1? Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Мандрыгин Александр Иванов

Отец ребёнка: Мандрыгин Иван 1? Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыгин Иван 1? Стефанов

Смерть
Неизвестно
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