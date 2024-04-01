Мандрыгина (Бушланова) Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Бушланов Иван Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Федоров
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Мандрыгин Иван 1? Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Мандрыгин Александр Иванов
Отец ребёнка: Мандрыгин Иван 1? Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно