Доильницына Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Доильницына) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1870 ст.
Дочь: (Доильницына) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Иванович
Фонд № 29. Оп.25. Д. 20, Л.1575об.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Доильницына) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Иванович
Смерть
Неизвестно