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Доильницына Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Доильницына) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.07.1870 ст.

Дочь: (Доильницына) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.25. Д. 20, Л.1575об.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Доильницына) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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