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Серункова Анна Васильевна

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

26.01.1885

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885

Отец: Серунков Морозов Василий Петрович

Мать: Мария Дмитриева

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф 203, опись 780, дело 3053, 1903
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.

Дочь: Глышкина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
ф 203, оп. 780, д 3065 стр 390
Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Глышкина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
фонд 203, опись 780, ед.хр. 3083,1905
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.

Дочь: Глышкина Евдокия (Дуня) Алексеевна

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Фонд N 203, Опись N 780, ед.хр. N 3536, 1907
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.

Сын: Глышкин Иоан Алексеевич

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
фонд N 203, опись N 780, ед.хр. N 4006, 1910
Рождение ребёнка
23.10.1912 ст.

Дочь: Глышкина Параскева (Паня) Алексеевна

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
фонд 203, опись N 780, ед. хр. N 4259, 1912
Рождение ребёнка
28.12.1917 ст.

Дочь: Глышкина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Фонд 203. Опись 780. ед. хр. 4923 стр 346
Рождение ребёнка
06.07.1920

Сын: Глышкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Глышкина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
1946

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