Серункова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1885
Дата смерти1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1885
Отец: Серунков Морозов Василий Петрович
Мать: Мария Дмитриева
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
ф 203, опись 780, дело 3053, 1903
Рождение ребёнка
26.04.1904 ст.
Дочь: Глышкина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
ф 203, оп. 780, д 3065 стр 390
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Глышкина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
фонд 203, опись 780, ед.хр. 3083,1905
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.
Дочь: Глышкина Евдокия (Дуня) Алексеевна
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
Фонд N 203, Опись N 780, ед.хр. N 3536, 1907
Рождение ребёнка
23.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
фонд N 203, опись N 780, ед.хр. N 4006, 1910
Рождение ребёнка
23.10.1912 ст.
Дочь: Глышкина Параскева (Паня) Алексеевна
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
фонд 203, опись N 780, ед. хр. N 4259, 1912
Рождение ребёнка
28.12.1917 ст.
Дочь: Глышкина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
Фонд 203. Опись 780. ед. хр. 4923 стр 346
Рождение ребёнка
06.07.1920
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Глышкина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Глышкин Алексей Степанович
Смерть
1946