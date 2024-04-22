Серунков Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серунков Петр
Рождение ребёнка
29.03.1891
Дочь: Серункова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серункова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно