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Серунков Василий Петрович

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серунков Петр

Мать: не указана

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1891

Дочь: Серункова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серункова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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