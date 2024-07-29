Курочкина Софья Ивановна
Место рожденияСпешнево
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.
Отец: Пронин Иван Тимофеевич
Мать: Пронина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно