Курочкина Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Софья Ивановна

Место рождения

Спешнево

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: Пронин Иван Тимофеевич

Мать: Пронина Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 15.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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