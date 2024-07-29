Курочкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Иван Иванович

Место рождения

Спешнево

Дата рождения

23.06.1908 ст.

Дата смерти

24.01.1945 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1908 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Курочкина Евгения Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 15.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна

Смерть
24.01.1945 ст.
Погиб на войне, захоронен в Германии, Летцен

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