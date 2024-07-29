Курочкин Иван Иванович
Место рожденияСпешнево
Дата рождения23.06.1908 ст.
Дата смерти24.01.1945 ст.
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1908 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курочкина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 15.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Софья Ивановна
Смерть
24.01.1945 ст.
Погиб на войне, захоронен в Германии, Летцен